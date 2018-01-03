На видеозаписи показана и мобильная пусковая установка нового комплекса, которая предназначена для запуска двух ракет типа "земля-земля", отмечает "Дождь".
На данный момент успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям, пишет "112".
Появились и первые фото готового ракетного комплекса, сообщает "Украинский милитарный портал".
Мобильная пусковая установка комплекса предполагает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля". Отмечается, что ракетный комплекс предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров. При этом боевая часть баллистической ракеты комплекса весит 480 кг.
Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім-2”
Новина: https://t.co/iK7SBgwYuq pic.twitter.com/4HfRO0spCK— Промисловий Портал (@ua_industrial) 2 января 2018 г.
УНИАН напоминает, что 7 декабря стало известно, что в Украине заканчивают разработку нового ракетного комплекса и, возможно, на протяжении года он выйдет на полевые испытания.
Накануне президент Украины Петр Порошенко рассказал о рекордном военном бюджете страны в 86 миллиардов гривен (172 миллиардов рублей). "Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства",— написал Порошенко в твиттере.
Цього року військовий бюджет нашої країни складе рекордні 86 млрд грн.
Ми отримаємо летальну оборонну зброю від наших партнерів із США. І продовжимо зміцнювати українську армію новітньою військовою технікою вітчизняного виробництва.— Петро Порошенко (@poroshenko) January 2, 2018
#НоваАрмія pic.twitter.com/cBCHLmrsQ8
12 декабря Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год, предполагающий выделение $4,6 млрд. на противодействие "российской агрессии" в Европе. На военную помощь Украине будет выделено 350 миллионов долларов. Министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя планы о продаже Украине летального оружия, заявил, что предоставление оружия Киеву для самообороны — это "не провокация", напоминает "Дождь".
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