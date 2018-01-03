Украинские военные провели испытания двигателя ракет для нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Соответствующее видео опубликовал "Национальный промышленный портал".
© Фото - "Украинский милитарный портал"

На видеозаписи показана и мобильная пусковая установка нового комплекса, которая предназначена для запуска двух ракет типа "земля-земля", отмечает "Дождь".

На данный момент успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям, пишет "112".

Статьи по теме:
Кроме США, на Украину поставляют летальное вооружение еще минимум пять стран  (45)
США решили поставлять Украине продвинутое оборонительное вооружение  (52)

Появились и первые фото готового ракетного комплекса, сообщает "Украинский милитарный портал".

Мобильная пусковая установка комплекса предполагает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля". Отмечается, что ракетный комплекс предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров. При этом боевая часть баллистической ракеты комплекса весит 480 кг.


УНИАН напоминает, что 7 декабря стало известно, что в Украине заканчивают разработку нового ракетного комплекса и, возможно, на протяжении года он выйдет на полевые испытания.

Накануне президент Украины Петр Порошенко рассказал о рекордном военном бюджете страны в 86 миллиардов гривен (172 миллиардов рублей). "Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства",— написал Порошенко в твиттере.


12 декабря Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год, предполагающий выделение $4,6 млрд. на противодействие "российской агрессии" в Европе. На военную помощь Украине будет выделено 350 миллионов долларов. Министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя планы о продаже Украине летального оружия, заявил, что предоставление оружия Киеву для самообороны — это "не провокация", напоминает "Дождь".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Глава МИД Германии о ситуации на Донбассе: конфликт не заморожен и не забыт

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во...

Республиканцы обнаружили доказательства сокрытия ФБР преступлений Клинтон (2)

Республиканцы обнаружили письменные доказательства...

Убийство украинской правозащитницы: у следствия есть три версии (2)

Украинские правоохранительные органы продолжают...

Hassanas Rouhani

Призывы протестующих в городах Ирана:"Смерть России" и "Моя жизнь - Иран" (22)

В ходе протестов , захлестнувших Иран , звучат самые...

Украина: опубликовано видео испытания ракетного комплекса "Гром-2" (23)

Украинские военные провели испытания двигателя ракет...

TOP новостей

Премьер Литвы уточнил свою позицию по России (52)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...

Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Военный музей Витаутаса Великого Музей культуры Витаутаса Великого со стороны музея им.М.К.Чюрлениса /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Государственный театр / Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Костел Кармелава /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса

Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (1)

"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...

Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (15)

В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...

Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (5)

Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...

Вернувшийся из эмиграции врач столкнулся с реальностью: вместо 1500 евро получил 550 (78)

17 лет работы в Вильнюсской городской клинической...