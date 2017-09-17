Как следует из заявления украинского командования, разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель – российского производства, а электронное оборудование – из Тайваня. На фотографиях беспилотника видны некоторые надписи на русском языке.
«Это еще раз доказывает факт поставки БПЛА и участия России в войне против Украины», – говорится в сообщении.
Россия категорически отрицает вмешательство в военные действия на юго-востоке Украины.
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