Командование АТО в Донбассе заявило о падении в Донецкой области беспилотника «Орлан», который «соответствует модели, изготавливаемой в России». Беспилотник упал из-за технического сбоя, говорится в сообщении командования АТО на фейсбуке.
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Как следует из заявления украинского командования, разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель – российского производства, а электронное оборудование – из Тайваня. На фотографиях беспилотника видны некоторые надписи на русском языке.

«Это еще раз доказывает факт поставки БПЛА и участия России в войне против Украины», – говорится в сообщении.

Россия категорически отрицает вмешательство в военные действия на юго-востоке Украины.

Телеканал "Дождь"
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