Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерал-майора Главного разведуправления Генштаба РФ (ГРУ) Олега Иванникова - одного из ключевых подозреваемых в крушении в Донбассе малазийского самолета, выполнявшего рейс MH17. Об этом вечером во вторник, 19 февраля, сообщил телеканал "112 Украина".
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Иванников фигурировал как "высокопоставленный офицер ГРУ" в совместном расследовании экспертно-журналистской группы Bellingcat и российского издания The Insider. Он также известен расследователям под именем "Андрей Иванович" и позывным "Орион".

"Есть "Бук" - будем сбивать"

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В июле 2014 года СБУ обнародовала запись перехваченного телефонного разговора между тогдашним заместителем главы оборонного ведомства самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олегом Бугровым и "Андреем Ивановичем". Этот разговор, по сведениям СБУ, состоялся 14 июля 2014 года. Собеседники, судя по всему, обсуждали планы сбивать украинские военные самолеты. "У нас уже есть "Бук", будем сбивать", - говорит на записи "Орион".

За создание террористической группы и ведение войны

Как следует из распространенной МВД Украины ориентировки, последние обновления в которую были внесены 20 февраля, Иванников был объявлен в розыск еще около месяца назад - 21 января. Органы досудебного преследования разыскивают его по статьям "создание террористической группы или террористической организации" и "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий".

Трагедия рейса MH17

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

Deutsche Welle
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