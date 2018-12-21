День рождения Степана Бандеры объявили в Украине официальным праздником. Согласно постановлению о праздновании памятных дат и юбилеев, принятому Верховной Радой 19 декабря, в 2019 году 110-летие Бандеры отметят на государственном уровне. За постановление проголосовали 232 народных депутата.
Mitingas Kijeve S. Banderos garbei
© Sipa/Scanpix

Также официально в Украине отметят 1000-летие с начала правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 400 лет со времени выхода "Грамматики" Мелетия Смотрицкого – первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции. 9 ноября 2019 года в Украине отменят 30 лет падения коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.

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Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Бандеры крайне полярны. Он был одним из лидеров Организации украинских националистов, запрещенной в России.

В Украине, в том числе в Киеве, последние несколько лет ежегодно проводят факельные шествия в день рождения Степана Бандеры 1 января.

Россия и Польша критикуют украинское руководство за героизацию Бандеры.

"Настоящее время"
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