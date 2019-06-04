В своем выступлении на открытых слушаниях Тувенен отметил, что несмотря на просьбы Украины Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в участии в финансировании терроризма в Украине. Россия также не возбудила уголовных дел в отношении этих лиц.
Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.
Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью.
"Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение говорит о явном нарушении обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины в суде.
Международный суд ООН 3 июня начал рассмотрение дела о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Публичные слушания проходят в Гааге с понедельника по пятницу. Слушания посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.
Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.
Дети неграждан в Латвии будут автоматически получать гражданство страны с 2020 года
"Вопрос о детях неграждан, живущих в Латвии , улажен: с 1...
Турция не откажется от покупки у России ракетных систем С-400 (1)
Анкара не намерена отказываться от приобретения...
Украина объяснила в Гааге, как РФ нарушила конвенцию о финансировании терроризма (3)
Профессор Жан-Марк Тувенен, который представляет...
"Без двойных стандартов": Вакарчук хочет законодательно урегулировать отношения Украины и РФ (3)
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что в...
WSJ: ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе располагают десятью тысячами ракет
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на...
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром (2)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (5)
Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (2)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (193)
Несмотря на различные определения происходящих на...