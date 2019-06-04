В своем выступлении на открытых слушаниях Тувенен отметил, что несмотря на просьбы Украины Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в участии в финансировании терроризма в Украине. Россия также не возбудила уголовных дел в отношении этих лиц.

Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.

Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью.

"Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение говорит о явном нарушении обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины в суде.

Международный суд ООН 3 июня начал рассмотрение дела о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Публичные слушания проходят в Гааге с понедельника по пятницу. Слушания посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.

Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.