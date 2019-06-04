Профессор Жан-Марк Тувенен, который представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, объяснил, о чем идет речь, когда Украина заявляет о нарушении Россией как государством своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила агент Украины по делу против России, заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
© Reuters / Scanpix

В своем выступлении на открытых слушаниях Тувенен отметил, что несмотря на просьбы Украины Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в участии в финансировании терроризма в Украине. Россия также не возбудила уголовных дел в отношении этих лиц.

Статьи по теме:
Иск Украины против России в Международном суде ООН: главные факты  (13)
Как НАТО противостоит ядерной угрозе из России: стратегия в четырех пунктах  (102)

Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.

Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью.

"Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение говорит о явном нарушении обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины в суде.

Международный суд ООН 3 июня начал рассмотрение дела о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Публичные слушания проходят в Гааге с понедельника по пятницу. Слушания посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.

Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.

Украинская правда
Статьи по теме:

В Госдуме РФ призвали исключить Эстонию из ООН (10)

Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке...

Госдума России выставит Украине счет за Крым (23)

Госдума создала рабочую группу для "оценки ущерба,...

Трибунал в Гааге ужесточил приговор лидеру боснийских сербов Караджичу на пожизненный срок (6)

Лидер боснийских сербов Радован Караджич 20 марта...

Госдума РФ создала рабочую группу по оценке потерь, понесенных Крымом "за 23 года аннексии Украиной" (7)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании...

В мире

Дети неграждан в Латвии будут автоматически получать гражданство страны с 2020 года

"Вопрос о детях неграждан, живущих в Латвии , улажен: с 1...

Турция не откажется от покупки у России ракетных систем С-400 (1)

Анкара не намерена отказываться от приобретения...

Украина объяснила в Гааге, как РФ нарушила конвенцию о финансировании терроризма (3)

Профессор Жан-Марк Тувенен, который представляет...

"Без двойных стандартов": Вакарчук хочет законодательно урегулировать отношения Украины и РФ (3)

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что в...

WSJ: ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе располагают десятью тысячами ракет

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на...

TOP новостей

Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...

Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (5)

Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...

В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)

До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...

Via Baltica A1 Vilnius–Kaunas A14 Vilnius–Utena

Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (2)

В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...

Volodymyras Zelenskis

Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (193)

Несмотря на различные определения происходящих на...