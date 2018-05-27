В докладе говорится об исследованиях российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия. Фриз передала документ партнерам во время заседания Комитета гражданского измерения и безопасности ПА НАТО. По ее словам, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и попытка убийства Сергея Скрипаля в Солсбери - это наглядный пример того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.
Как сообщила Фриз, Россия вернулась к советским разработкам сочетания вируса Эбола с оспой. "Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин", - утверждает председатель украинской делегации в ПА НАТО.
По данным Фриз, данные о проводящихся Россией разработках биологического оружия "подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ". "Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - отметила Фриз.
По ее мнению, членам ПА НАТО необходимо ознакомиться с переданным украинской делегацией документом, учитывая представленный на сессии доклад британского парламентария лорда Джона Джоплинга. Как уточняет УНИАН, в представленном Джоплингом докладе "Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация" проведен системный анализ практически всего спектра гибридных угроз, источником происхождения которых является РФ.
По словам Фриз, в документе "в достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, а также средства противодействия этой угрозе, в частности с помощью НАТО". Нардеп не исключила, что описанный в докладе украинской делегации "аспект" в перспективе может быть включен в заключительный доклад лорда Джоплинга "как еще одна угроза в рамках гибридных действий России против других государств".
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