По словам Муженко, Россия обманула, когда сообщила о том, что весь личный состав ВС РФ и вся военная техника, задействованная в масштабных учениях, покинули страну. Он подчеркнул, что в Россию после учений вернулись только "несколько подразделений" военнослужащих и военная авиация, передает Reuters.
"Однако мы все понимаем, что 300-400 км для авиации — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", — пояснил Муженко. Он добавил, что после учений на территории Белоруссии осталось очень много российских военных и военной техники.
На днях глава Минобороны Литвы Раймундас Карболис заявил, что в ходе военных учений "Запад-2017" российские и белорусские военные отрабатывали действия в условиях конфликта с НАТО и странами Балтии и провели на границе с Литвой реальную бомбардировку.
Он подчеркнул, что "Россия становится все более серьезной угрозой для стран Балтии и НАТО в целом". "Во-первых, агрессия России подчеркивалась все время — как во время, так и при подготовке к учениям. Кроме того, информация, предоставленная во время учений, скорее всего, носит дезинформационный характер. В-третьих, во время учений произошла симуляция нападения на все страны Балтии", — перечислил Карболис.
В Вильнюсе констатировали: "Реальная ситуация не улучшается, российские военные силы не ослабевают, вооружение нарастает. Россия остается актуальной задачей НАТО. Цели наших национальных оборонных институтов — дальнейшее сотрудничество с НАТО и повышение устойчивости общества".
Ранее свое недовольство "агрессивным и наступательным характером" российских учений "Запад-2017" выражала президент Литвы Даля Грибаускайте. На встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем она заявила, что учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества. В начале 2017 года Грибаускайте называла учения "Запад-2017" подготовкой к войне.
В то же время президент РФ Владимир Путин остался доволен маневрами. "В ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров", — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили с 14-го по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России при участии 12,7 тысячи военнослужащих.
Ассанж назвал ситуацию в Каталонии "первой мировой интернет-войной"
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию с...
Финансовый директор "Баварии" прострелил себе руки из ружья
Финансовый директор мюнхенского футбольного клуба...
Украина обвинила Россию в размещении войск в Беларуси после учений "Запад-2017" (24)
Российское военное командование не стало выводить...
Правозащитники США подадут в суд после нового указа Трампа (1)
Члены правозащитной организации ”Американский союз...
Остановить вымирание. Как Латвия пытается выбраться из демографической ямы (33)
За последние 25 лет Латвия потеряла 700 тысяч жителей....
TOP новостей
Прогноз на начало отопительного сезона: такого октября не было два года (5)
Представитель Гидрометеорологической службы Литвы...
Юлия Латынина: в России заканчиваются деньги и телевизор, осталось насилие (135)
Известная российская журналистка и писатель Юлия...
Каждый второй в Литве умирает от проблем с сердцем и инсультов (35)
Литва занимает четвертое место (54%) по количеству...