Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "По поручению президента Украины Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!", - написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в своем микроблоге в Twitter в среду, 24 апреля.
За дорученням @poroshenko вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) April 24, 2019
Действующий президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал соответствующий указ Путина, назвав его попыткой легитимизировать военное присутствие России в сепаратистских регионах Донбасса. "Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - заявил Порошенко в видеообращении к украинскому народу. Он также назвал указ Путина подготовкой к аннексии Донбасса.
Со своей стороны глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Путина "о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела". Он призвал украинцев, проживающих в сепаратистских регионах Донбасса, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.
Россия признала себя государством-оккупантом
В команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах в Украине, заявили, что Россия указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.
"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели - прекращению огня", - говорится в заявлении, выложенном в Facebook "Команды Зеленского".
Реакция Путина
Между тем Путин, в ответ на критику, назвал выдачу паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вопросом "чисто гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это уже переходит границы с точки зрения прав человека", - сказал российский президент.
Указ, предоставляющий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик упрощенно право на получение гражданства РФ, опубликован на сайте Кремля 24 апреля.
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