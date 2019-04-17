Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию принудительно освободить пленных украинских моряков. Об этом он написал в Facebook.
© Reuters / Scanpix

По его словам, если для РФ это политическая игра и шантаж, то для Украины - это борьба за судьбы своих граждан и уважение к требованиям международного права.

Порошенко отметил, что на Россию сейчас оказываться давление, в частности, со стороны дипломатов, запущены процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Статьи по теме:
НАТО намерено значительно расширить военное присутствие в Черном море  (11)
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь  (397)

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному Трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - заявил президент.

"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что подобные решения приближают освобождения украинских моряков, как и остальных пленных граждан, а также делает неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности.

При этом он отметил, что в РФ есть также шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украина ввела новые санкции против российских агрессоров (46)

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение...

НАТО обещала не признавать российской аннексии Крыма (29)

В заявлении Совета НАТО аннексия Крыма названа...

В ООН впервые официально признали украинских моряков в РФ военнопленными (37)

Украинские моряки, которые были захвачены российскими...

Столтенберг: НАТО активизирует поддержку Украины (3)

Союзники по Североатлантическому альянсу подтверждают...

В мире

Почему Нотр-Дам не тушили вертолетами? Объясняет пожарный эксперт (7)

Парижский собор Нотр-Дам , частично сгоревший в...

Порошенко: "Нормандская четверка" договорится о выводе российских войск (10)

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко...

Украина обратилась в Международный суд, чтобы заставить РФ освободить моряков (2)

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил...

Ненужные семьи "Исламского государства". Что ждет жен и детей боевиков ИГ

Лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии бурлит от гнева...

Макрон обещает восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет (2)

После реконструкции один из главных символов Парижа...

TOP новостей

В Литве на новый автомобиль будут давать 1000 евро: выгодно ли отказаться от старого? (6)

После того как утвердят план по снижению уровня...

Vladimiras Putinas Josifas Stalinas, Winstonas Churchillis, Franklinas Rooseveltas Teherano suvažiavime

Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придёт на помощь Балтии "В Кремле готовятся к войне в 2030-м году" (1)

Сергей Медведев, политолог, телеведущий и профессор...

Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...

Настоящая весна: воздух прогреется до 17 градусов

В среду днем антициклон обусловит сухую и солнечную...

По всей Литве будут проверять систему оповещения (3)

17 апреля в Литве будут проверять системы оповещения...