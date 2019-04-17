По его словам, если для РФ это политическая игра и шантаж, то для Украины - это борьба за судьбы своих граждан и уважение к требованиям международного права.
Порошенко отметил, что на Россию сейчас оказываться давление, в частности, со стороны дипломатов, запущены процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному Трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - заявил президент.
"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", - добавил он.
Порошенко подчеркнул, что подобные решения приближают освобождения украинских моряков, как и остальных пленных граждан, а также делает неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности.
При этом он отметил, что в РФ есть также шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления.
25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
Почему Нотр-Дам не тушили вертолетами? Объясняет пожарный эксперт (11)
Парижский собор Нотр-Дам , частично сгоревший в...
Порошенко: "Нормандская четверка" договорится о выводе российских войск (15)
Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко...
Украина обратилась в Международный суд, чтобы заставить РФ освободить моряков (2)
Президент Петр Порошенко заявил, что поручил...
Ненужные семьи "Исламского государства". Что ждет жен и детей боевиков ИГ
Лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии бурлит от гнева...
Макрон обещает восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет (3)
После реконструкции один из главных символов Парижа...
TOP новостей
В Литве на новый автомобиль будут давать 1000 евро: выгодно ли отказаться от старого? (24)
После того как утвердят план по снижению уровня...
Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придёт на помощь Балтии "В Кремле готовятся к войне в 2030-м году" (89)
Сергей Медведев, политолог, телеведущий и профессор...
Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог (16)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...
В Вильнюсе заканчивается отопительный сезон (2)
В среду горсовет литовской столицы сообщил, что с 17...
Женщина, родившая младенца будучи нетрезвой, отказалась от дальнейшего лечения
После того как Служба по правам ребенка и полиция...