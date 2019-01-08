Об этом на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 7 января, написал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
"Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу №55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного удержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - написал он.
Лищина отметил, что своими действиями российская сторона нарушила ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Конфликт в Керченском проливе
25 ноября в Черном море вблизи Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир). Их обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ. Экипаж кораблей из 24 человек арестовали до 25 января. Все арестованные заявили следователям, чтоявляются военнопленными, и отказались от дачи показаний. Военнопленными моряков называют и в Киеве. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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