Глава профсоюза МВД Украины Илья Кива рассказал украинскому телеканалу 112, что Ноздровскую, по предварительным данным, сбросили в реку.

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски, и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - сообщил он.

По словам Кивы, сейчас следственно-оперативная группа разыскивает вещи погибшей и строит версии по поводу произошедшего. Родственников Ноздровской уведомили об обнаружении тела. У нее осталась несовершеннолетняя дочь, отмечается newsru.com

О главных версиях убийства юриста Ноздровской можно будет говорить после результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, передает УНИАН.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключение о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются", - отметил он в эфире ObozTV.

По словам Жуковича, до получения результатов судмедэкспертизы говорить о версиях случившегося преждевременно. "Чтобы говорить о версиях, нужно иметь заключение судебно-медицинской экспертизы, чтобы нам предоставили выводы о причинах смерти. Пока у нас этих ответов нет", - констатировал пресс-секретарь полиции. При этом о конкретных сроках он не смог ничего сказать.

Родственники сообщили об исчезновении

Близкие Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Ноздревская смогла добиться обвинительного приговора для убийцы сестры, ему дали семь лет лишения свободы.

"Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - отмечает в Facebook нардеп Мустафа Найем.

По его словам, во время заседания суда отец обвиняемого пообещал Ноздревской: "Ты плохо кончишь". 1 января ее нашли мертвой.

На теле правозащитницы Ноздровско было несколько ножевых ранений. Из одежды на погибшей был только бюстгальтер, на шее – колото-резаные раны. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источник.

В Киеве - протесты

Несколько сотен человек требуют от руководства полиции Киевской области передать столичной полиции уголовное производство по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской, поскольку не доверяют областной.

Как передает УНИАН, акция проходит возле здания Главного управления Национальной полиции Киевской области. Люди требуют от руководства областной полиции передать расследование убийства адвоката Ноздровской в Киевскую полицию.

Руководитель областной полиции Дмитрий Ценов сообщил протестующим, что следствием было изъято видео с порядка 20 камер наблюдения, установленных по маршруту, которым Ноздровская 29 декабря ехала из Киева в село Демидов, где она проживала. Также Ценов добавил, что сейчас судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти юриста. По словам Ценова, уже сформирована следственная группа, которая расследует это дело.

Люди, собравшиеся на акцию, заявили о создании инициативной группы, участники которой пойдут на переговоры с руководством областной полиции. Они выкрикивают "Ганьба!" и грозят зайти внутрь. Принесли шины, передает "Украинская правда".