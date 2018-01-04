Украина: назвали предварительная причина смерти правозащитницы

По предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран. Как сообщил руководитель пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ (судебно-медицинской экспертизы - DELFI). По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - сказал Жукович.

Как сообщалось ранее, тело убитой правозащитницы Ноздровской было обнаружено 1 января. Близкие Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в Демидов Вышгородского района. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. Ноздревская смогла добиться обвинительного приговора для убийцы сестры, ему дали семь лет лишения свободы.

Жукович опроверг слухи, что бывший председатель Вышгородского районного суда, дядя осужденного Россошанского, якобы выехал с семьей в Россию: "Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", - утверждал он и добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся на Украине.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и задействовать лучших специалистов к расследованию убийства правозащитницы.

Яровой также дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. "Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно вызовем", - отметил представитель министерства.

Вчера глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства Ноздровской есть некоторые сдвиги.

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не установлены (...)", - заявил он.

Согласно экспертизе, отметил Ценов, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело: "Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил он.

Жукович опроверг информацию о том, что семья Россошанского выехала в Россию.

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", — сказал представитель пресс-службы полиции Киевской области.

26-летняя сестра Ноздровской погибла в ДТП 30 сентября 2015 года в селе Демидово Вышгородского района Киевской области. Экспертиза выявила в крови Россошанского, находившегося за рулем машины, которая сбила девушку, следы наркотиков.

Во время следствия он находился под домашним арестом, а в мае 2017 года был приговорен к семи годам лишения свободы.

По факту убийства возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.