Беца добавила, что в первую очередь Россия должна допустить омбудсмена к голодающим и тем, кто находится в тяжелом состоянии. В частности, к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху.
21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.
По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.
Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.
Балух объявил голодовку 19 марта, Сенцов - 14 мая.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными - Олегом Сенцов, Романом Сущенко, Николаем Карпюком.
25 июня Денисова сообщила, что ей отказали в видеосвязи с Сенцовым.
После того, как 19 июня ее не пустили к Сенцову, который 14 мая объявил голодовку, Денисова отправила письмо председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой помочь встретиться с украинскими политзаключенными.
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