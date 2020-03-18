Украина начала транзит нефти в Беларусь

Украинская компания "Укртранснефть" начала транзит нефти в Беларусь. Для поставок азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области задействованы нефтепровод "Одесса-Броды" и одна из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба", заявили в "Укртранснефти" во вторник, 17 марта.
Между тем в Литву прибыл танкер с российской нефтью, купленной белорусской стороной у трейдеров без премии. Судно встало на разгрузку в порту литовской Клайпеды, заявил пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. По его словам, с 18 марта нефть по железной дороге будет поступать на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке Витебской области.
В начале января Россия прекратила подачу нефти в Беларусь из-за истечения срока действия имевшихся контрактов на поставку. Минск отказался платить премию к цене поставщикам нефти в условиях роста цен на российское сырье. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сократить зависимость страны от российской нефти. В том же месяце Беларусь получила через Литву партию норвежской нефти.
Белорусский премьер-министр Сергей Румас 11 марта заявил, что Беларусь намерена ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных источников. Это произойдет даже если Москва и Минск договорятся о возобновлении поставок из России, подчеркнул Румас после переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
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