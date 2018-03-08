"По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" на Украине", - говорится в сообщении. Исполнительное производство по делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции страны.

В перечень арестованных активов энергетического монополиста попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".

К оценке стоимости ценных бумаг привлечена компания "Украинская экспертная группа". По ее данным, стоимость акций АО "Газтранзит" составляет 630,7 млн гривен (1,3 млрд рублей). Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны скоординировать работу с "Нафтогазом" для возможного ареста активов "Газпрома" за пределами России в случае, если компания не будет соблюдать вердикт Стокгольмского арбитражного суда. Он подчеркнул, что "Газпром" также должен выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на "Газпром" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в размере почти 86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). За год, с учетом пени, сумма удвоилась. "Газпром" пытался оспорить решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины.

Российская и украинская стороны спорят в Стокгольмском арбитраже по двум вопросам, касающихся цены и объемов поставок газа, а также тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В декабре 2017 года суд вынес решение по первой части спора, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за поставленный на Украину газ и проценты за просрочку. Российская компания требовала погашения просроченной задолженности и оплату штрафов на 56 миллиардов долларов, передает РБК.

В конце февраля Арбитраж обязал уже "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Сумма выплат украинской стороны, включая задолженность, составила 2,65 млрд долларов.

Несмотря на получение оплаты "Нафтогаза" "Газпром" 1 марта отказался возобновить поставки газа на Украину. Такое решение зампред правления компании Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного дополнительного соглашения к контракту. В ответ на это глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что потребует от "Газпрома" компенсации убытков.

После этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания намерена расторгнуть все заключенные с Киевом контракты. Он подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы российской компании. 3 марта "Газпром" запустил процедуру прекращения сотрудничества.

Украинские власти полагают, что инициатива "Газпрома" расторгнуть контракты с Киевом является блефом и политической игрой. По мнению заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль, поведение Москвы изменится после президентских выборов в РФ, поскольку "Газпрому" нужно решать вопрос транзита газа в Европу и доказывать свою надежность как поставщика., пишет "Украинская правда".