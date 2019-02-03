ЦИК объяснил свое решение тем, что устав и символика партии не соответствуют требованиям украинского закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Кроме того, в анкете политика нет сведений о его месте жительства на территории Украины в течение десяти последних лет, говорится в сообщении комиссии.
Яценюк ожидает победы "Народного фронта" на выборах в Раду
В этот же день лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что не намерен участвовать в президентской гонке. "Это непростое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры", — добавил он.
При этом политик подчеркнул, что его партия намерена победить на выборах в Верховную раду Украины. "Мы идем к формированию нового правительства", заявил Яценюк на съезде "Народного фронта" в Киеве.
Президентская избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.
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