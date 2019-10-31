Закон предписывает уплачивать ежегодную плату за лицензию на организацию и проведение азартных игр в казино ежеквартально, равными частями.
Размер платы устанавливается по результатам электронного аукциона. А начальный ежегодный размер платы за лицензию для электронного аукциона определяет уполномоченный орган. Плата должна быть не менее суммы, эквивалентной 18700 размерам месячного прожиточного минимума для игорных заведений Киева и 12400 - для казино в других населенных пунктах.
Таким образом, если с 1 декабря прожиточный минимум будет 1638 грн, то лицензия для казино в Киеве обойдется в 30,6 млн грн. А в других городах - в 20,3 миллиона.
Плата за лицензию будет зачисляться в Государственный бюджет Украины.
Кроме того, закон регулирует и ежегодный размер платы за каждую лицензию на игорный стол или на игровой стол с рулеткой. Она составляет сумму, эквивалентную 730 размерам месячного прожиточного минимума за один стол с рулеткой и 375 размерам за другие игорные столы.
Ежегодная плата за каждую лицензию на игровой автомат составит сумму, эквивалентную 15 размерам месячного прожиточного минимума.
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