Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией. "Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", - заявил министр в пятницу, 5 октября, в эфире телеканала "UA:Харкив".
При этом аналогичная возможность легализации может обсуждаться с другими странами, считает Климкин. По его словам, переехавшие украинцы "сохранили свою украинскую ментальность". Министр выделил необходимость появления нового закона "О гражданстве".
4 октября официальный Киев объявил венгерского консула в Закарпатье персоной нон грата. Поводом послужило видео, на котором зафиксирован факт выдачи венгерских паспортов гражданам Украины и требование консула скрывать это от украинских властей. Будапешт ответил высылкой первого секретаря посольства Украины.
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