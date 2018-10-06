Получение российского гражданства должно расследоваться украинскими спецслужбами, заявил Павел Климкин. Украине необходим новый закон "О гражданстве", считает министр.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией. "Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", - заявил министр в пятницу, 5 октября, в эфире телеканала "UA:Харкив".

При этом аналогичная возможность легализации может обсуждаться с другими странами, считает Климкин. По его словам, переехавшие украинцы "сохранили свою украинскую ментальность". Министр выделил необходимость появления нового закона "О гражданстве".

4 октября официальный Киев объявил венгерского консула в Закарпатье персоной нон грата. Поводом послужило видео, на котором зафиксирован факт выдачи венгерских паспортов гражданам Украины и требование консула скрывать это от украинских властей. Будапешт ответил высылкой первого секретаря посольства Украины.

Deutsche Welle
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