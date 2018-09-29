Несколько месяцев в украинском секторе добычи газа происходят радикальные перемены. Их цель - улучшить условия его деятельности, что в перспективе приведет к сильному росту производства. Об этом говорится в отчете Центра восточных исследований (Ośrodek Studiów Wschodnich) в Варшаве.
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Один из ведущих аналитических центров Польши напоминает, что Украина занимает третье место в Европе по объему подтвержденных запасов природного газа (1,1 триллиона кубометров). Украина уступает только Норвегии (1,8 трлн) и России (35 трлн). При этом в течение последних десяти лет, согласно международной методологии оценки, масштабы украинских газовых запасов выросли на треть.

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"Среди основных реформ - снижение налоговых ставок и дэрэгуляцыя правил. Эти изменения стали результатом принятой в 2016 году правительственной концепции развития газового сектора Украины, которая предусматривает, что уже в 2020 году добыча увеличится с сегодняшних 20 млрд кубометров до 27 млрд", - говорится в отчете OSW.

Как говорится в рапорте, если Украина сумеет улучшить энергоэффективность, уменьшив потребление газа на 15%, она сможет выйти на самообеспечение этой сырьем и, в дальнейшей перспективе, экспортировать газ.

"Это будет зависеть от продолжения реформ добывающего сектора, уменьшения уровня коррупции, повышения уровня инвестиций и политической стабильности", - считают авторы отчета.

После Второй мировой войны Украинская ССР была крупным производителем газа. В начале 50-х годов сырье из месторождений в Галичине поставлялось даже в Москву. В середине 70-х годов добыча выросла до максимального уровня - 68 млрд кубометров в год (в этом году около 12 млрд), что составляло четвертую часть газа, добываемого в СССР. До 1990-х годов добыча газа в Украине резко сократилась. Главные причины: малые инвестиции, нехватка технологий, а также скорость роста добычи в Западной Сибири, где месторождения больше и дешевле в эксплуатации.

80% подтвержденных запасов газа в Украине находится в Харьковской и Полтавской областях. Остальное в западной части страны (13%), а также на шельфе Черного и Азовского морей (7%).

В начале 2019 года в Украине запланирован первый международный аукцион 50 новых лицензий на добычу газа.

Радыё Свабода
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