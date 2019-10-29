Украина и ЛНР заявили о начале разведения войск в Золотом

"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - заявил Пристайко. По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Возобновление разведения сил и средств на участке возле Золотого началось в 13:00, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на уполномоченного представителя самопровозглавшенной ЛНР на Минских переговорах Владислава Дейнего.

"Несмотря на то, что информацию о готовности украинской стороны выполнять разведение мы получили менее, чем за два часа до начала разведения, мы были готовы к выполнению этих мероприятий ещё с 7 октября, даты, согласованной в Контактной группе на заседании 1 октября. И мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности", - сказал он.

Золотое - поселок в Луганской области Украины, он расположен на линии соприкосновения, недалеко от Попасной. Это один из трех пилотных участков фронта (станицы Луганская, Золотое и Петровское), на которых должно состояться разведение войск и вооружений, о котором договорилась трехсторонняя минская контактная группа 1 октября.

На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано.

Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" и разведение войск на трех пилотных участках Россия называет условием, при котором состоится встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия).

По словам Пристайко, после развода в Золотом и семидневного режима прекращения огня будет произведено разведение сил в Петровском.

Что такое "формула Штайнмайера"?

"Формула Штайнмайера" предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Формулу разработал экс-глава МИД Германии, ныне занимающий пост президента страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предлагал, чтобы неподконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству.

Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Предполагалось, что это должно ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.