Делегации Украины и Грузии направили жалобу в Международную морскую организацию (ММО) на "противоправные" действия России в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.
Об этом в субботу, 17 января, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Facebook.
Действия России препятствуют поисково-спасательным операциям, говорится в сообщении. Жалобу Украины и Грузии на это поддержали в ЕС и США, сказано в сообщении.
Ранее Киев выражал протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск в ММО, пишет РБК. Украина тогда настаивала, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться только украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.
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