По ее словам, в связи с тем, что в Донецке боевики "усилили" телевышку новыми передатчиками, в сетях прифронтовых населенных пунктов присутствовали почти 20 российских ТВ-каналов. Эти телеканалы блокирует система "Серпанок", которая была разработана украинскими военными и волонтерами.
"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.
Россия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях – в аннексированном Крыму и части Донбасса.
В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины".
Документ регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание "на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию".
Член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский заявлял, что с октября 2018 г. украинские СМИ, вещающие на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.
В тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса - с телевышек на Чонгаре (Херсонская область) и в Волновахе (Донецкая область) соответственно - начал вещать телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины UA/TV. В апреле он распространил вещание на оккупированные территории Луганской области.
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