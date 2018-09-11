Система блокировки пропагандистского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
© RIA/Scanpix

По ее словам, в связи с тем, что в Донецке боевики "усилили" телевышку новыми передатчиками, в сетях прифронтовых населенных пунктов присутствовали почти 20 российских ТВ-каналов. Эти телеканалы блокирует система "Серпанок", которая была разработана украинскими военными и волонтерами.

"Также нашли способ блокировать враждебные FM-станции ... Важный шаг в условиях информационной войны", - отметила Геращенко.

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Россия прекратила вещание украинских СМИ на оккупированных территориях – в аннексированном Крыму и части Донбасса.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины".

Документ регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание "на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию".

Член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский заявлял, что с октября 2018 г. украинские СМИ, вещающие на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.

В тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса - с телевышек на Чонгаре (Херсонская область) и в Волновахе (Донецкая область) соответственно - начал вещать телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины UA/TV. В апреле он распространил вещание на оккупированные территории Луганской области.

Украинская правда
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