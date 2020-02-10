Власти Украины решили эвакуировать сограждан из китайской провинции Хубэй из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Специальный самолет чартерным рейсом вылетит из Киева в столицу китайского региона Ухань 11 февраля, сообщило посольство Украины в Китае в понедельник, 10 февраля.
Эвакуируемых призвали подготовить все необходимые документы, запасы воды, продуктов питания и лекарств, а также оставаться на связи с представителями посольства. Украинцев по возвращении на родину поместят в обязательный 14-дневный карантин, подчеркнули в дипломатическом представительстве.
Число зараженных новым типом респираторного вируса в мире уже превысило 40 тысяч человек, более 6500 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай. Кроме того, уже 910 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом.
Ранее ряд стран, включая Германию и Россию, уже приступили к эвакуации своих граждан из Китая. По возвращении на родину их также помещают в карантин.
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