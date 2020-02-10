aA
Украинцев эвакуируют из провинции Хубэй из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Пассажиров чартерного рейса по прилете в Киев поместят в 14-дневный карантин, заявило посольство Украины в Китае.
Greitoji pagalba Kinijoje
Greitoji pagalba Kinijoje
© Reuters / Scanpix

Власти Украины решили эвакуировать сограждан из китайской провинции Хубэй из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Специальный самолет чартерным рейсом вылетит из Киева в столицу китайского региона Ухань 11 февраля, сообщило посольство Украины в Китае в понедельник, 10 февраля.

Эвакуируемых призвали подготовить все необходимые документы, запасы воды, продуктов питания и лекарств, а также оставаться на связи с представителями посольства. Украинцев по возвращении на родину поместят в обязательный 14-дневный карантин, подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Статьи по теме:
МИД Китая сообщил о 27 иностранцах в КНР, зараженных коронавирусом
Новый коронавирус стал причиной смерти 910 человек во всем мире  (2)

Число зараженных новым типом респираторного вируса в мире уже превысило 40 тысяч человек, более 6500 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай. Кроме того, уже 910 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом.

Ранее ряд стран, включая Германию и Россию, уже приступили к эвакуации своих граждан из Китая. По возвращении на родину их также помещают в карантин.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

На Diamond Princess японские врачи нашли еще семь случаев заражения коронавирусом

Японские врачи выявили еще семь случаев заражения...

TOP новостей

Сальмонеллез в Maxima мог появиться из-за коронавируса в Китае: сейчас могут начаться акции (38)

Когда выяснилось, что торговая сеть Maxima не срази...

В Литве вводят квоты, которые могут сократить приток иммигрантов (76)

С 2021 года Литва вводит квоты на въезд трудовых...

Литовские водители возмущены - платят за стоянку в городе больше, чем зарабатывают (72)

Поиск места для парковки в столице Литвы становится...

Премьер-министр Литвы: моя жена - непубличное лицо (19)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не объясняет...

Государственная служба: Maxima знала, но молчала о небезопасном мясе (13)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...

|Maža didelių žinių kaina