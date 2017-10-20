Польский нефтегазовый концерн PGNiG и украинский оператор транспортировки и хранения газа «Укртрансгаз» подписали договор о возможности поставок голубого топлива в Украину.
Dujos Ukrainoje
© RIA/Scanpix

Зампредседателя польской компании PGNiG Мацей Возняк назвал соглашение очередным шагом на пути к укреплению Польши на украинском газовом рынке.
«Этот договор означает, что мы имеем свободный доступ к газопроводам и можем ими пользоваться тогда, когда нам это необходимо», - отметил он.

До недавнего времени PGNiG продавал газ на польско-украинской границе. Теперь компания может заказывать услугу транспорта газа по Украине.

Мацей Возняк напомнил, что в 2016 году польский концерн продал Украине более 400 млн кубометров газа. По его словам, к концу 2017 года поставки голубого топлива в Украину достигнут уровня 800 млн кубометров.

Договор действует до конца этого года с возможностью автоматического продления.

РАДИО ПОЛЬША
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