Зампредседателя польской компании PGNiG Мацей Возняк назвал соглашение очередным шагом на пути к укреплению Польши на украинском газовом рынке.
«Этот договор означает, что мы имеем свободный доступ к газопроводам и можем ими пользоваться тогда, когда нам это необходимо», - отметил он.
До недавнего времени PGNiG продавал газ на польско-украинской границе. Теперь компания может заказывать услугу транспорта газа по Украине.
Мацей Возняк напомнил, что в 2016 году польский концерн продал Украине более 400 млн кубометров газа. По его словам, к концу 2017 года поставки голубого топлива в Украину достигнут уровня 800 млн кубометров.
Договор действует до конца этого года с возможностью автоматического продления.
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