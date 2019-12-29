Уходящий год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В США в 2019 году произошло наибольшее число массовых убийств за всю историю наблюдений.
Šaudynės JAV
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Согласно исследованию агентства Ассошиэйтед пресс, издания USA Today и Северо-Восточного университета, речь идет о 41 инциденте и 211 погибших. Массовым считается убийство четыре или более человек в одном и том же инциденте, исключая нападавшего.

Самыми массовыми в США в 2019 году стали убийства 12 человек в Вирджинии-Бич (штат Вирджиния) в мае и 22 человек в Эль-Пасо (Техас) в августе.

Согласно исследованию, наибольшее число массовых убийств произошло в Калифорнии.

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В 33 из 41 случая было использовано огнестрельное оружие.

Эта статистика составляется с 2006 года, но и исследования, проводившиеся еще с 1970-х годов, не выявили год, в который произошло бы больше массовых убийств, чем в 2019-м, пишет Ассошиэйтед пресс. Второй по числу массовых убийств стал 2006-й, тогда их было 38.

2017 год стал рекордным не по количеству массовых убийств, а по числу погибших. В октябре того года произошло нападение на фестивале в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек. Этот инцидент стал самым кровопролитным преступлением подобного рода в истории США.

Авторы исследования утверждают, что многие массовые убийства в США не освещаются широко, поскольку произошли не общественных местах, а их мотивами могут быть семейные распри, наркоторговля или насилием между бандами.

Количество массовых убийств в США выросло, хотя общее количество убийств сокращается, отмечает криминолог и профессор университета в Миннесоте Джеймс Денсли, и это отражается на статистике. По его мнению, такие преступления происходит волнами, и отчасти это можно связать с "временем гнева и разочарования" в американском обществе.

Права на владение оружием закреплено во второй поправке к конституции США, и всплеск массовых убийств так и не привел к изменениям в законодательстве и реформам, направленные на ужесточения контроля за оборотом оружия.

В августе после стрельбы в техасском Эль-Пасо и Дейтоне (Огайо) президент США Дональд Трамп заявил, что запрещать продажу автоматических винтовок пока рано. "Но я, конечно, подниму вопрос. Запрос есть, и очень сильный, на введение более строгих проверок", - сказал тогда Трамп. Массовые расстрелы он связывал с психическим здоровьем тех, кто устраивает стрельбу.

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