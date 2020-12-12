Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил предварительное изучение событий, связанных с вооруженным конфликтом на востоке Украины, и намерен расследовать предполагаемые военные преступления. "Существуют достаточные основания" полагать, что в этом регионе был совершен "широкий спектр деяний, представляющих собой военные преступления и преступления против человечности, подпадающие под юрисдикцию суда", говорится в заявлении прокурора МУС Фату Бенсуды, обнародованном в пятницу, 11 декабря.
Деяния поделены на три группы - преступления, совершенные во время боестолкновений, совершенные во время задержаний, а также преступления на территории украинского полуострова Крым, аннексированного Россией весной 2014-го. Украинская система правосудия "недоступна" на территориях, занятых пророссийскими сепаратистами, поэтому официальный Киев не может получить доступ к доказательствам или привлечь к ответственности виновных. добавили в МУС.
Реакция МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал позицию суда в Гааге. "Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - написал он в Twitter.
МУС вел предварительное изучение событий на востоке Украины с апреля 2014 года. Следующим шагом станет обращение к судьям палаты предварительного производства с просьбой предоставить санкцию на начало расследования, объяснила Бенсуда. Прокурор МУС рассчитывает на полную поддержку официального Киева, а также приглашает к сотрудничеству все стороны конфликта.
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