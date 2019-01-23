Ученые запечатлели падение метеорита во время лунного затмения

Ученые из испанского университета в городе Уэльве на протяжении многих лет пытались запечатлеть падение метеорита во время затмения, но каждый раз что-то шло не так (иногда вспышки случались раньше самого затмения).

В этот раз ученые использовали не четыре, а восемь телескопов, направленных на разные участки лунной поверхности — вспышку зафиксировали сразу с нескольких приборов. Специалисты из университета Уэльва изучили полученные данные и пришли к выводу, что это действительно упавший метеорит, а не оптическая аномалия.

Предполагается, что вес космического тела достигал примерно двух килограммов.