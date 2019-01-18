Впрочем, все предшествующее пятилетие отмечено целым рядом "рекордов" в этой области. При этом, как отмечается в докладе, опубликованном в журнале "Открытия в науке об атмосфере", тенденция к потеплению вод мирового океана – прямой результат деятельности человечества.

Эта тенденция вызывает тревогу как у медиков, так и у экологов. В качестве одной из мер, которые, по их мнению, следует принять для сохранения здоровья – как человечества, так и всей планеты – специалисты рекомендуют снизить потребление мяса. Этот призыв содержится в докладе, опубликованном в медицинском журнале "Ланцет".