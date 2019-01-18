2018 год стал самым теплым в истории температурных колебаний мирового океана, констатирует специалисты, сопоставив результаты исследований за последние 70 лет.
© Reuters / Scanpix

Впрочем, все предшествующее пятилетие отмечено целым рядом "рекордов" в этой области. При этом, как отмечается в докладе, опубликованном в журнале "Открытия в науке об атмосфере", тенденция к потеплению вод мирового океана – прямой результат деятельности человечества.

Эта тенденция вызывает тревогу как у медиков, так и у экологов. В качестве одной из мер, которые, по их мнению, следует принять для сохранения здоровья – как человечества, так и всей планеты – специалисты рекомендуют снизить потребление мяса. Этот призыв содержится в докладе, опубликованном в медицинском журнале "Ланцет".

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Ученые предлагают затемнить солнце - для борьбы с глобальным потеплением (2)

В борьбе против изменения климата ученые из...

Эксперты: в зоне вечной мерзлоты становится теплее (2)

По словам специалистов, температура грунта в зоне...

Брюссель представил стратегию ЕС по защите климата до 2050 года (6)

Выброс парниковых газов в Евросоюзе может быть...

Климатолог рассказала, какой будет зима в этом году (12)

Знаете ли вы, что в Литве бывают торнадо и миражи?...

В мире

СБУ арестовала высланную из России журналистку за антиукраинскую пропаганду (7)

В Службе безопасности Украины ( СБУ ) назвали...

Российские ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году (1)

Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей....

Лидер Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки, пополнив его мини-зоопарк (7)

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому...

ВОЗ проводит расследование после жалоб на "расизм, сексизм и коррупцию" внутри организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),...

В Боготе в теракте около полицейской академии погибли более 20 человек

В столице Колумбии Боготе утром 17 января автомобиль,...

TOP новостей

Глава Соцмина объявил ультиматум в связи с доставкой пенсий (17)

Договоры , с компаниями, которые до 26 января не выплатят...

Предупреждение: некоторые улицы непроездные, на дорогах хаос (46)

Пятница для многих водителей началась с неприятностей....

Литовская LET подписала договор о покупке газа с "Газпромом" (76)

Литовская компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с...

ИГ заявило о причастности к взрывам в Магнитогорске, СК РФ призывает не верить террористам (104)

Запрещенная в России террористическая группировка...

Принять участие в муниципальных выборах в Литве намерено более 14 000 кандидатов (4)

Принять участие в выборах советов самоуправлений...