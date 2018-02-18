Ученые проследили за жизнью 233 человек, недавно вступивших в брак. Они выяснили, что изменяют чаще более молодые. Другим фактором, который увеличивает вероятность обмана своего супруга, названа высокая степень сексуальной удовлетворенности. Имея хорошие интимные отношения с супругом, человек обычно хочет более ярких впечатлений.

Менее внешне привлекательные женщины чаще обманывают своих мужей, чем красивые. Одновременно чаще изменяют некрасивым женам.