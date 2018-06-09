Глобальные изменения в обществе происходят регулярно: одни представления сменяются другими, к власти в разных странах приходят новые режимы, меньшинства становятся большинством.
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До сих пор считалось, что революционные изменения происходят лишь тогда, когда их поддерживает более половины населения, однако новые исследования показали, что это далеко не так.

Ученые из Университета Пенсильвании в Филадельфии (США) провели собственный эксперимент и установили, что глобальные изменения в обществе, такие как революции, становятся успешными, если их поддерживает как минимум четверть населения (25%). Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Даже если какая-то группа людей находится на пороге масштабных изменений, они сами этого не осознают и не понимают, что произойдет в ближайшем будущем. Если их сторонников даже чуть-чуть не хватает, то все усилия активистов будут напрасны. Но удивительно, что, когда их число достигает магической отметки в 25%, они резко меняют мнение всего общества", — заявил руководитель исследования Дэмон Центола (цитата по РИА "Новости").

Центола и его коллеги провели эксперимент на двух сотнях добровольцев, которых набрали в Сети. Их разбили на десять групп и предложили поучаствовать в спорах о том, какие слова нужно употреблять при описании тех или иных объектов.

Участники дискуссий были материально заинтересованы в том, чтобы прийти к единому знаменателю, в таком случае ученые выдавали им небольшую денежную награду. Меняя число активистов в группах, ученые пытались понять, когда возникнет знаменитая ленинская "революционная ситуация" и массы уступят мнению революционеров и откажутся от общепринятого мнения.

Как оказалось, подобные сдвиги начинали происходить только тогда, когда число сторонников революционных идей в группе достигало 25%.

NEWSru.com
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