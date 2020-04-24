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При 21-24 градусах Цельсия и высокой влажности "период полураспада" частицы SARS-CoV-2 на поверхности составляет 2 минуты при прямом солнечном свете и 6 часов - в его отсутствие, утверждают эксперты NBACC.
Koronavirusas
Koronavirusas
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Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля. Так, при температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80 процентов "период полураспада" вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности - около полутора минут, заявил он.

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Брайан сослался на исследование специалистов национального центра США по анализу биологической защиты и контрмерам (NBACC). По сведениям ученых, при аналогичной температуре и в отсутствие солнечного света "период полураспада" частицы на поверхности составляет 6 часов при 80-процентной влажности и 18 часов - при 20-процентной, а в воздухе (при уровне влажности в 20 процентов) - около 60 минут.

Результаты исследования пока не опубликованы. Специалисты NBACC подчеркивают, что в цепочке передачи возбудителя заболевания COVID-19 по-прежнему имеются неизвестные звенья.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,7 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 190 000 человек. В абсолютных величинах первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США.

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Deutsche Welle
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