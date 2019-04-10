Ключом к разработке этого метода лечения стали иммунные клетки, предназначенные для распознавания совсем другого вируса — цитомегаловируса.

Чтобы подтвердить эффективность этого метода лечения, необходимы еще клинические исследования, однако, как полагают ученые, разработанный ими метод поможет в будущем создать вакцину, которая сделает ненужным постоянный прием препаратов антиретровирусной терапии.

Современная высокоактивная антиретровирусная терапия довольно эффективно подавляет вирус иммунодефицита, однако сопровождается множеством побочных эффектов, и при отказе от нее ВИЧ практически всегда возвращается.

"Найти и уничтожить"



Невозможность полностью избавиться от вируса иммунодефицита связана с высокой мутагенностью ВИЧ, который способен переходить в неактивную, латентную форму. Когда это происходит, вирус внедряется в ДНК иммунных клеток — так называемых T-хелперов — и укрывается в них все время, пока пациент принимает препараты антиретровирусной терапии.

"Многие ученые пытаются разработать лечение от ВИЧ, и все эти методы строятся вокруг модели "найти и уничтожить" — то есть вычислить вирус и уничтожить его. Сейчас разрабатывается несколько многообещающих методов терапии, которые позволяют эффективно уничтожать вирус, однако заветной целью остается определение клеток, в которых он прячется", — говорит один из авторов исследования Робби Майярд.

Майярд и его коллеги решили изучить поведение другого вируса, также способного переходить в латентную форму. Речь идет о цитомегаловирусе, который может вызывать болезни глаз и другие тяжелые заболевания, но обычно хорошо контролируется иммунной системой. Его носителями являются более 50% взрослого населения планеты, а среди больных ВИЧ носителей этого вируса 95%.

Согласно данным ученых, у некоторых людей около 20% Т-хелперов способны вычислить цитомегаловирус. Именно в этих специфичных к цитомегаловирусу иммунных клетках, по предположению ученых, может укрываться ВИЧ.

"Поэтому мы попытались разработать иммунотерапию, которая была бы не только нацелена на ВИЧ, но активировала бы обладающие способностью выявлять цитомегаловирус Т-хелперы", — говорит один из авторов исследования Чарльз Ринальдо.

В ходе эксперимента для обнаружения этих специфичных Т-хелперов пришлось исследовать много литров крови пациентов с ВИЧ.

"Необходимо собрать много крови пациентов, проходящих курс высокоактивной антиретровирусной терапии, чтобы найти Т-хелперы, в которых скрывается вирус иммунодефицита. Ведь это может быть всего одна клетка из 10 миллионов", — говорит автор исследования Жан Кристоф.

"Швейцарский нож иммунотерапии"



Одновременно ученые выделили другую группу иммунных клеток — дендритных, которые являются своеобразными "координаторами" иммунной системы. Это ключевые клетки при разработке методов лечения рака.

Ученые разработали специальный тип дендритных клеток (MDC1), чтобы заставить иммунную систему убивать ВИЧ. Задачей этих клеток была активация специфичных к цитомегаловирусу T-хелперов, в которых потенциально могли скрываться латентные штаммы ВИЧ. Благодаря активации Т-хелперов ученым удалось извлечь ВИЧ из укрытий.

"С помощью MDC1 мы решили сразу две задачи — и найти, и уничтожить [ВИЧ]. Это такой швейцарский армейский нож иммунотерапии", — говорит Робби Майярд.