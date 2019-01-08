Ученые: у Вселенной есть двойник из антиматерии, где время течет в обратную сторону

Наша Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением" параллельного мира, созданного из антиматерии и несущегося в обратном направлении от Большого взрыва по шкале времени.
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Революционная теория, предложенная канадскими учеными из Института теоретической физики, звучит как завязка фантастического романа, однако она помогает разрешить несколько парадоксов, не имеющих объяснения в современной науке.

Согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовалось две "симметричные" вселенные. В одной - там, где живем мы, - время потекло привычным нам образом, а другая - зеркальная - стала с такой же скоростью удаляться в прошлое.

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Канадским физикам нужно доработать еще немало деталей новой теории, но в целом их работа не вызывает очевидных противоречий - и была опубликована в журнале Американского физического общества.

Параллельный мир?

Согласно принятой на сегодняшний день теории, вся наша Вселенная - пространство, время и масса/энергия - появилась в результате Большого взрыва и с тех пор, вот уже почти 14 млрд лет, расширяется и остывает. Из элементарных частиц постепенно образовались атомы, а уже из них - всё известное вещество, включая звезды и нас самих.

Эволюцию вселенной и ее свойства изучает специальная наука - космология, основанная на общей теории относительности Эйнштейна и Стандартной модели. Однако ни та, ни другая не могут объяснить, почему, например, в видимой части Вселенной так много вещества и так мало антивещества - ведь в теории их должно быть поровну.

Для разрешения этого парадокса, известного как Барионная асимметрия Вселенной, было предложено несколько гипотез - в том числе за счет темной материи и черных дыр.

Объяснение, предложенное канадцами, куда проще - и позволяет объяснить все наблюдаемые явления, не нарушая уже существующих теорий.

Новая модель предполагает, что Большой взрыв стал точкой симметрии, по разные стороны которой Вселенная и Антивселенная разлетелись во времени. Точно так же, как одновременно с рождением электрона в вакууме на свет появляется его античастица позитрон.

Просчитав все возможные пары, физики пришли к выводу, что Антивселенная должна быть чрезвычайно похожа на нашу. Однако не является ее точной копией (в полном соответствии с квантовым принципом неопределенности).

Последнее уточнение позволяет физикам избежать сложных философских вопросов - например, о свободе воли. Ведь в противном случае происходящее в параллельной Вселенной должно было бы зеркально отражаться в нашей - или наоборот.

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