То есть, по сути, ученые установили, что у каждой опухоли есть свой "черный ящик", сообщается в американском научном издании Cell.

Ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона подвергли стволовые клетки из кожи человека воздействию 79 известных и предполагаемых канцерогенов окружающей среды, которые могли вызывать рак. На втором этапе исследования ученые изучили всю наследственную информацию, хранящуюся в ДНК.

Затем команда сравнила эти сигнатуры с мутациями, наблюдаемыми при раке человека.

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В итоге они обнаружили, что 41 канцерогенный фактор оставил характерный, уникальный отпечаток на ДНК стволовых клеток. Среди них были мутации, которые, как известно, происходят в опухолях легких курильщиков, что позволило ученым впервые определить химические вещества, ответственные за табак. Другие "отпечатки пальцев" были оставлены обычными химиотерапевтическими препаратами, некоторыми диетическими химикатами и химическими веществами, присутствующими в выхлопных газах дизеля.

"Характерные комбинации мутаций – это как отпечатки пальцев, которые канцерогены оставляют на нашей ДНК. И так же, как отпечатки пальцев, каждая "мутационная подпись" – уникальна. Это позволяет нам рассматривать опухоли как место преступления и, как криминалисты, позволяют нам идентифицировать виновника и их сообщников, ответственных за опухоль", – отметила профессор Серена Ник-Зейнал отметила.

Ученые предполагают, что опухоли – своего рода "черные ящики", наполненные информацией о том, что вызвало заболевание.

Исследование поможет найти пути раннего выявления рака, а также проводить более эффективную профилактику онкологических заболеваний.

"Наша библиотека позволит врачам в будущем выявлять виновных в возникновении рака", – заявила один из авторов проекта Ник-Зейнал.

В мире ежегодно диагностируют рак у 18 млн человек. В 2018 году от рака умерли 9,6 млн человек. И по прогнозам ученых, число случаев заболевания от рака будет продолжать расти от 14 млн в 2012 году до 22 млн в следующие десятилетия. Общая годовая экономическая "стоимость рака" оценивается в $1,16 трлн.