aA
Исследователи Утрехтского университета в Нидерландах создали антитело к Covid-19, которое смогло победить вирус в лабораторных условиях, сообщает The Bell со ссылкой на Bloomberg.
Ученые создали антитело к Covid-19 и атипичной пневмонии
© DELFI / Domantas Pipas

Исследование проходило в Утрехтском университете, в нем участвовали немецкие и нидерландские ученые. Им удалось синтезировать моноклональное антитело, то есть, белки, похожие на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Такие антитела воздействуют на конкретный уязвимый участок патогена — в данном случае, на белок в форме короны, с помощью которого вирус проникает в организм человека.

Статьи по теме:
Пандемию можно было предвидеть, но мир это игнорировал: когда все должно вернуться на свои места  (281)
ВОЗ заявила, что переболевших Covid-19 нельзя считать защищенными  (6)

Результаты эксперимента показывают, что антитело 47D11 способно победить не только коронавирус, но и вирус, у которого есть похожий коронавидный белок — SARS (вирус, вызывающий острый респираторный синдром или атипичную пневмонию).

О достижениях ученых в разработке антитела стало известно еще в середине марта, но 4 мая их статья была напечатана в научном рецензируемом журнале Nature Communications.

Это только первый этап в поисках лекарства от коронавируса: антитело должны будут протестировать на животных, а потом на людях. Но если все пройдет успешно, антитело в будущем поможет предотвращать и лечить коронавирус, как отдельно, так и в составе комплексной терапии. Антитела такого типа уже совершили революцию в лечении рака, пишет Bloomberg.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Еврокомиссия выделила 1 млрд евро на разработку вакцины от Covid-19 (1)

На онлайн-конференции по сбору средств на сознание...

TOP новостей

В Литве предлагают продлить карантин и ввести некоторые смягчения (53)

Правительство Литвы 6 мая обсудит возможность...

В парикмахерских все по-новому: 5 евро чаевых парикмахеру в Вильнюсе – мало (28)

Решением правительства Литвы с 27 апреля в стране...

В Литве подтвержден 47 случай смерти от коронавируса (3)

В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от...

Жители Литвы могут выехать за границу: что важно знать (25)

В минувшую среду правительство Литвы упразднило...

Коронавирус установили у пациентки Каунасской республиканской больницы (4)

Один из 4 новых случаев коронавируса , установленный в...

|Maža didelių žinių kaina