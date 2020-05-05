Ученые создали антитело к Covid-19 и атипичной пневмонии

Исследование проходило в Утрехтском университете, в нем участвовали немецкие и нидерландские ученые. Им удалось синтезировать моноклональное антитело, то есть, белки, похожие на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Такие антитела воздействуют на конкретный уязвимый участок патогена — в данном случае, на белок в форме короны, с помощью которого вирус проникает в организм человека.

Результаты эксперимента показывают, что антитело 47D11 способно победить не только коронавирус, но и вирус, у которого есть похожий коронавидный белок — SARS (вирус, вызывающий острый респираторный синдром или атипичную пневмонию).

О достижениях ученых в разработке антитела стало известно еще в середине марта, но 4 мая их статья была напечатана в научном рецензируемом журнале Nature Communications.

Это только первый этап в поисках лекарства от коронавируса: антитело должны будут протестировать на животных, а потом на людях. Но если все пройдет успешно, антитело в будущем поможет предотвращать и лечить коронавирус, как отдельно, так и в составе комплексной терапии. Антитела такого типа уже совершили революцию в лечении рака, пишет Bloomberg.