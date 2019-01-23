После прихода Гитлера к власти Гесс стал его заместителем в НСДАП. В 1941 году он в одиночку совершил перелет в Шотландию, чтобы убедить британское правительство заключить мир с Германией. План провалился: британцы арестовали Гесса и продержали в плену до конца войны. В 1946 году Нюрнбергский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.

Гесс отбывал наказание в берлинской тюрьме для военных преступников Шпандау. Ей совместно управляли Великобритания, Франция, США и СССР. Гесс просидел в Шпандау 40 лет. В 1987 году он покончил с собой; ему тогда было 93 года. К тому моменту нацист больше 20 лет провел в одиночном заключении, он оставался единственным узником Шпандау.

После его смерти тюрьму разрушили — чтобы она не стала объектом культа неонацистов. Но правые радикалы стали собираться на могиле Гесса в баварском городе Вунзидель. В 2011 году останки бывшего соратника Гитлера выкопали и кремировали, а прах развеяли над морем. Надгробие на его могиле уничтожено.

На протяжении десятилетий существовала теория о том, что заключенным Шпандау был не сам Гесс, а его двойник. Семья Гесса не верила в это, но верили многие другие. Сторонником этой теории считают бывшего президента США Франклина Рузвельта. Ей верил и тюремный врач Гесса, британский хирург Хью Томас.

Он указывал, например, что у заключенного нет шрамов на груди, которые у Гесса остались после ранения во время Первой мировой войны. Попытки суицида, которые предпринимал узник, его амнезия и нежелание видеться с родственниками на протяжении 28 лет тоже казались Томасу подозрительными. Так или иначе, считалось, что после кремации останков заключенного Шпандау проверить теорию о двойнике невозможно.

Отставной военный доктор из США Шерман Макколл доказал, что это не так. В 1990-х он работал в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде и выяснил, что там — в учебных целях — хранится образец крови Гесса, который у него взял американский врач Филипп Питтман в 1982 году. Тогда Макколл не знал про теорию о двойнике Гесса. Услышав про нее через несколько лет, он понял, что образец крови поможет установить личность заключенного, пишет издание New Scientist.

Макколл связался с молекулярным биологом из Зальцбургского университета Яном Цемпер-Кисслихом, чья команда и провела тест ДНК. Его результаты опубликовал журнал "Международная судебная медицина: Генетика".

Сначала исследователи извлекли образец ДНК Гесса из засохшей капли его крови. После они долго искали его живых родственников мужского пола, чтобы провести сравнение. "Его семья ведет закрытый образ жизни. Кроме того, фамилия Гесс довольно часто встречается в Германии, поэтому найти их было сложно", — рассказал Макколл New Scientist.

В конце концов ученым удалось убедить одного из членов семьи Гесса на условиях анонимности поучаствовать в исследовании. Основную роль в определении родства сыграла мужская Y-хромосома. "У людей, принадлежащих к одной непрерывной отцовской линии, одинаковый набор ДНК-маркеров в Y-хромосоме", — объяснил The Guardian Цемпер-Кисслих.

Сравнение ДНК члена семьи Гесса с ДНК последнего заключенного Шпандау показало 99-процентную вероятность того, что они близкие родственники. Человек, у которого в начале 1980-х взяли анализ крови в Шпандау, действительно был Рудольфом Гессом.