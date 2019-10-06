По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.
Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.
В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
Полностью TOP20 вы можете найти здесь.
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