Ученые обнаружили ранее неизвестную комнату в пирамиде Хеопса

Как сообщается в статье специализированного журнала Nature, ранее было известно о трех погребальных камерах внутри пирамиды Хеопса: недостроенной погребальной "яме", Камере царя, где находится пустой гранитный саркофаг, и Камере царицы.
Исследователи проекта ScanPyramids провели три эксперимента, основанных на методе мюонной томографии. Мюоны представляют собой нестабильные элементарные частицы, которые рождаются при столкновении космических лучей с ядрами атомов и последующем распаде мезонов.
Поток мюонов способен проникать сквозь стены зданий. При этом воздух задерживает меньше мюонов, чем, например, бетонные блоки. Если поставить рядом с постройкой мюонный детектор, который зарегистрирует количество и траекторию частиц, то практически безошибочно можно определить внутреннее устройство здания, отмечает N+1.
В первом эксперименте ученые использовали ядерную фотографическую эмульсию и еще в 2015 году установили детекторы в юго-западном углу Камеры царицы и прилегающем к ней коридоре. Результаты показали, что над Большой галереей находится неизвестное ранее 30-метровое помещение.
Второй эксперимент с использованием сцинтилляторных годоскопов, который длился на протяжении последних двух лет, подтвердил первоначальные выводы. Вскоре ученые получили доказательства того, что вероятность ошибки в эксперименте составляет менее 1%.
По словам исследователей, центр обнаруженного помещения располагается на высоте 40-50 метров над полом Камеры царицы, а по длине эта комната сравнима с Большой галереей. Ученые признают, что на данный момент неизвестны точные характеристики комнаты, которая, предположительно, может оказаться как наклонным коридором, так и помещением, состоящим из нескольких комнат.
A hidden internal structure in Khufu’s Pyramid, the largest pyramid in Giza, Egypt, is uncovered https://t.co/hW8osQ8vjv pic.twitter.com/Wxw0iWS9xx— nature (@nature) November 2, 2017
Пирамида Хеопса является крупнейшей из египетских пирамид в Гизе и единственным из семи чудес света, дошедшим до наших дней. По мнению историков, строительство грандиозного сооружения продолжалось около 20 лет и закончилось примерно в 2540 году до н. э.
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