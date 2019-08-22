Ученые: обломки "Титаника" стремительно исчезают

В последний раз пилотируемое погружение к обломкам "Титаника" состоялось в 2005 году.

DSV Limiting Factor совершил пять погружений.

"Титаник" лежит на дне Атлантического океана, на глубине 3800 метров. Часть корабля до сих пор прекрасно сохранилась, но некоторые фрагменты, которые были там еще 15 лет назад, больше не существуют.

Причиной этому - сильные океанические течения, соль и микроорганизмы, разъедающие металл.

Больше всего пострадал отсек по правому борту, где находились помещения для офицеров экипажа судна.

Историк Паркс Стивенсон, посвятивший себя исследованию "Титаника", входил в группу дайверов. По его словам, то, что он увидел, повергло его в шок.

"Капитанская ванна была любимым фрагментом среди энтузиастов "Титаника", ее фотографии пользовались большой популярностью в нашем сообществе. Так вот - ее больше нет", - говорит Стивенсон.

"Вся палуба с той стороны рушится, а вместе с ней - и служебные помещения. И ситуация будет только ухудшаться", - продолжает он.

По мнению эксперта, следующим может обрушиться потолок гостиной в носовой части судна, после чего заглянуть внутрь будет уже невозможно.

Десятилетия исследований



Британский трансатлантический лайнер "Титаник", самый большой пассажирский пароход своего времени, затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом примерно в 600 километрах от побережья Канады.

Он направлялся из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 находившихся на борту пассажиров и членов команды погибли более 1500 человек.

Судно раскололось на две части, которые лежат на дне, примерно на расстоянии 600 метров друг от друга.

Основные этапы исследования обломков "Титаника":



1985 год - команда американских и французских аквалангистов обнаружила местонахождение затонувшего корабля

1986 - к "Титанику" опускается пилотируемый подводный аппарат "Алвин". Фотографии той экспедиции были опубликованы в журнале National Geographic Society

1987 - первая спасательная экспедиция поднимает на поверхность 1800 артефактов с корабля

1995 - к обломкам погружается режиссер Голливуда Джеймс Камерон. Позднее он использует подводную видеосъемку в своем фильме "Титаник"

1998 - погружение совершают первые туристы. В том же году на поверхность поднимают часть корпуса корабля

2005 - две команды ученых погружаются на дно Атлантики в батискафах

2010 - для получения новых изображений и составления карты расположения обломков используют подводных роботов

2012 - ЮНЕСКО берет обломки "Титаника" под свою охрану как часть всемирного наследия

2019 - Подлодка DSV Limiting Factor совершает пять погружений

Бактерии-разрушители



Эта же экспедиция DSV Limiting Factor в мае этого года совершила третье в истории погружение в Марианскую впадину, на почти 11-километровую глубину Тихого океана.

Однако, по словам экипажа, навигация вокруг обломков "Титаника" оказалась не менее сложной задачей из-за сильных течений. Кроме того, в подобных экспедициях всегда есть риск запутаться в лабиринтах корпуса.

Кроме исследования состояния затонувшего корабля, ученые также изучали биологические виды, живущие на обломках. Несмотря на низкие температуры, темноту и большое давление многообразие и активность бактерий и прочих микроорганизмов очень высоки.

Отчасти это и является причиной разрушения материалов.

По словам участницы экспедиции морского биолога из Университета Ньюкастла Клэр Фитцсиммонс, определенный вид микробов настолько проедает металл, что он превращается в облако пыли и рассыпается при первом прикосновении или при колебаниях воды.

Работу ученых снимали документалисты Atlantic Productions для своего нового фильма о "Титанике", который должен выйти в свет в будущем году.