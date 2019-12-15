"Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Содружества, национального научного агентства Австралии, разработали генетическую компьютерную модель, которая, по их утверждению, позволяет точно оценить, как долго могут прожить различные позвоночные — включая как живые, так и вымершие виды", — говорится в статье.

"Опираясь на человеческий геном, исследователи обнаружили, что максимальная естественная продолжительность жизни людей составляет всего 38 лет, что соответствует антропологическим оценкам продолжительности жизни у ранних современных людей, — подчеркивается в публикации. — Ученые выявили, что максимальная продолжительность жизни неандертальца и денисовского человека составляла 37,8 года, как и у современного человека, жившего примерно в то же время. Причина, по которой средняя продолжительность жизни современного человека увеличилась более чем вдвое, связана с улучшением качества жизни и современной медицины, считают исследователи".

"(…) Исследователи сравнили генетические часы людей и их предков с геномами других позвоночных, как живых, так и вымерших. Они обнаружили, что гренландский кит, самое долгоживущее млекопитающее на Земле, может прожить 268 лет — почти на 60 лет дольше, чем считалось ранее. Эта информация говорит нам о том, что некоторые из этих арктических млекопитающих, живущих сегодня, возможно, родились еще до того, как королева Виктория вступила на престол, и примерно в то время, когда капитан Кук впервые прибыл в Австралию, — пишет газета. — Это объяснило бы, почему в теле гренландского кита, обнаруженного эскимосами в 2007 году, была найдена часть старинного гарпуна, предположительно сделанного в XIX веке".

"(…) Ученые определяли продолжительность жизни животных, изучая химический процесс под названием "метилирование", который включает или выключает гены. По мере старения живых существ механизм разрушается, в определенных генах появляются ошибки, что можно использовать для определения возраста животного, в котором он умер. Доктор Бенджамин Мэйн и его коллеги использовали геномы 252 видов позвоночных с известной продолжительностью жизни, чтобы идентифицировать 42 гена, которые могли бы помочь предсказать продолжительности жизни других видов. Например, используя в качестве эталона геном африканского слона и его среднюю продолжительность жизни 65 лет, авторы использовали свою модель, чтобы предположить, что продолжительность жизни шерстистого мамонта и слона с прямыми бивнями составляет 60 лет", — говорится в статье.

"Согласно этой модели, продолжительность жизни вымершей гигантской черепахи острова Пинта составляла 120 лет. Ее геном известен благодаря последнему представителю вида, известному как " Одинокий Джордж", который умер на Галапагосских островах семь лет назад", — напоминает Daily Mail.

"По словам исследователей, понимание естественной продолжительности жизни важно для сохранения, биобезопасности и управления дикой природой. Также оно обеспечивает более точный способ расчета продолжительности жизни, чем предыдущие методы, которые включали наблюдение за тем, как долго животные живут в дикой природе, и могли бы помочь определить риск исчезновения животных", — отмечается в материале.

"Существует много генов, связанных с продолжительностью жизни, но различия в последовательностях ДНК этих генов, по-видимому, не объясняют различия в продолжительности жизни разных видов, — указал доктор Мэйн. — Вместо этого мы думаем, что максимальную естественную продолжительность жизни позвоночных определяет плотность особого типа изменения ДНК, называемого метилированием ДНК. Метилирование ДНК не изменяет последовательность гена, но помогает контролировать, включается ли она и если да, то когда".

"Используя известные данные о продолжительности жизни 262 различных видов позвоночных, мы смогли точно предсказать продолжительность жизни по плотности метилирования ДНК в 42 различных генах. Эти гены, вероятно, будут хорошими целями при изучении старения, что имеет огромное биомедицинское и экологическое значение", — заявил он.