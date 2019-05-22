Проанализировав темпы сокращения площади ледяного покрова Гренландии и Антарктики, ученые пришли к выводу, что реальные темпы повышения уровня воды в мировом океане могут быть почти в два раза выше.

В результате климатических изменений под угрозой затопления могут оказаться Лондон, Нью-Йорк и Шанхай. Сотням миллионов людей придется искать другое место проживания.

Главная угроза мировой экономике

Глобальные температуры повышаются в течение многих лет. Организация объединенных наций еще в 2016 году назвала глобальное изменение климата главной угрозой мировой экономике.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019, генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что климатические риски остаются самыми важными.

"Думаю, мы отстаем в этой гонке, - заявил он. - Изменения климата быстрее нас. И парадокс в том, что реальность оказывается хуже, чем мы предполагали, на что указывают все последние события".

Как быстро повышается уровень моря

По расчетам ученых, опубликованных в журнале американской Национальной академии наук, при наихудшем сценарии развития событий, если темпы выбросов CO2 в атмосферу сохранятся, к 2100 году глобальная средняя температура повысится на 5 градусов, а уровень мирового океана поднимется на высоту от 62 до 238 см.

Это может привести к тому, что около 1,79 млн квадратных километров суши окажутся под водой, и 187 млн людей придется менять место обитания.

При предполагаемом повышении глобальных температур на 2 градуса крупнейшим источником повышения уровня моря является ледяной щит Гренландии. Однако по мере дальнейших повышений температур более крупные антарктические ледяные щиты будут играть роль в глобальных изменениях.

"Эксперты считают, что существует небольшая, но статистически значимая вероятность того, что Западная Антарктида перейдет в очень нестабильное состояние, и части Восточной Антарктиды также начнут вносить свой вклад", - рассказал профессор Бамбер. Однако вероятность этого повышается только при повышении глобальной температуры на 5 градусов.

Кто может пострадать?

Повышение уровня мирового океана при прогнозируемых темпах коснется всех стран с низменным побережьем, включая США, районы Британии и Европы, а также значительную часть территорий Южной и Восточной Азии. Под угрозой затопления могут оказаться такие крупные города, как Лондон, Нью-Йорк и Шанхай.

По оценкам одного из авторов исследования, профессора Принстонского университета Майкла Оппенгеймера, около полумиллиарда людей живут в низко расположенных дельтах.

Ученые из Корнуэлльского университета даже разработали программу, в которой искусственный интеллект на основании данных о расположении может рассчитать, на сколько сантиметров ваш дом может затопить к 2050 году.

"Visualizing the Consequences of Climate Change Using Cycle-Consistent Adversarial Networks" (https://t.co/9Pu7WQTVDs) JK--Translation: AI can show you how deeply you and your house will be underwater as global warming comes to your hometown. pic.twitter.com/2lSYmlfSNv — jameskobielus (@jameskobielus) May 17, 2019







"Для сравнения, в результате сирийского кризиса около миллиона беженцев переселилось в Европу. Это почти в 200 раз меньше, чем количество людей, которым придется переселяться при повышении уровня моря всего на 2 метра", - пояснил профессор Бамбер.

Ученые-гляциологи также высказали обеспокоенность тем, что текущие методы исследования влияния ледников на изменение уровня мирового океана не учитывают все факторы, влияющие на темпы сокращения их площади.

Что можно сделать?

Специалисты отмечают, что еще не поздно предпринять меры, чтобы остановить главную причину изменения уровня мирового океана, сократив объемы выбросов вредных веществ в атмосферу и тем самым замедлив глобальное изменение температур.

Несмотря на то что вероятность развития событий по худшему сценарию довольно низкая - всего 5% - не стоит сбрасывать его со счетов, предупреждают ученые.

"Если бы я вам сказал, что шансы того, что вас собьет машина, когда вы переходите дорогу, один к 20, вы бы и близко к ней не подошли", - заключает профессор Бамбер.