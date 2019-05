Проанализировав темпы сокращения площади ледяного покрова Гренландии и Антарктики, ученые пришли к выводу, что реальные темпы повышения уровня воды в мировом океане могут быть почти в два раза выше.

В результате климатических изменений под угрозой затопления могут оказаться Лондон, Нью-Йорк и Шанхай. Сотням миллионов людей придется искать другое место проживания.

Глобальные температуры повышаются в течение многих лет. Организация объединенных наций еще в 2016 году назвала глобальное изменение климата главной угрозой мировой экономике.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019, генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что климатические риски остаются самыми важными.

"Думаю, мы отстаем в этой гонке, - заявил он. - Изменения климата быстрее нас. И парадокс в том, что реальность оказывается хуже, чем мы предполагали, на что указывают все последние события".

По расчетам ученых, опубликованных в журнале американской Национальной академии наук, при наихудшем сценарии развития событий, если темпы выбросов CO2 в атмосферу сохранятся, к 2100 году глобальная средняя температура повысится на 5 градусов, а уровень мирового океана поднимется на высоту от 62 до 238 см.

Это может привести к тому, что около 1,79 млн квадратных километров суши окажутся под водой, и 187 млн людей придется менять место обитания.

При предполагаемом повышении глобальных температур на 2 градуса крупнейшим источником повышения уровня моря является ледяной щит Гренландии. Однако по мере дальнейших повышений температур более крупные антарктические ледяные щиты будут играть роль в глобальных изменениях.

"Эксперты считают, что существует небольшая, но статистически значимая вероятность того, что Западная Антарктида перейдет в очень нестабильное состояние, и части Восточной Антарктиды также начнут вносить свой вклад", - рассказал профессор Бамбер. Однако вероятность этого повышается только при повышении глобальной температуры на 5 градусов.

Повышение уровня мирового океана при прогнозируемых темпах коснется всех стран с низменным побережьем, включая США, районы Британии и Европы, а также значительную часть территорий Южной и Восточной Азии. Под угрозой затопления могут оказаться такие крупные города, как Лондон, Нью-Йорк и Шанхай.

По оценкам одного из авторов исследования, профессора Принстонского университета Майкла Оппенгеймера, около полумиллиарда людей живут в низко расположенных дельтах.

Ученые из Корнуэлльского университета даже разработали программу, в которой искусственный интеллект на основании данных о расположении может рассчитать, на сколько сантиметров ваш дом может затопить к 2050 году.

"Visualizing the Consequences of Climate Change Using Cycle-Consistent Adversarial Networks" (https://t.co/9Pu7WQTVDs) JK--Translation: AI can show you how deeply you and your house will be underwater as global warming comes to your hometown. pic.twitter.com/2lSYmlfSNv