Почти все эти смерти зафиксированы в странах с низкими или средними доходами населения. В таких государствах загрязнение может становиться причиной почти четверти всех смертей. Больше всего от загрязнения страдают Бангладеш и Сомали.

Наиболее значительное влияние на здоровье людей оказывают проблемы с воздухом - с ним связаны две трети смертей от загрязнения.

В Брунее и Швеции - самое низкое число смертей от причин, связанных с загрязнением.

Большая часть этих смертей была вызвана неинфекционными заболеваниями, связанными с загрязнением - такими как сердечные болезни, инсульты и рак легких.

"Загрязнение - гораздо больше, чем экологическая проблема. Это глубокая и повсеместная угроза, которая затрагивает многие аспекты здоровья и благополучия человека", - поясняет автор исследования, профессор Филип Ландриган из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Самый большой фактор риска - загрязнение воздуха - способствовал около 6,5 млн преждевременных смертей. Это включает загрязнение как из внешних источников, например, от выбросов газа, так и внутри домашних хозяйств, например, от сжигания древесины или угля в помещении.

Второй важнейший фактор - загрязнение воды - привел к 1,8 млн смертей, в то время как загрязнение на рабочем месте связывают с 800 тысячами смертей по всему миру.

Около 92% из этих смертей произошли в бедных странах, причем особенно пострадали государства с растущей экономикой, такие как Индия (пятое место среди смертей от загрязнения) и Китай (16 место).

Загрязнение и бедность

Россия находится на 60 месте в рейтинге, с 8,6% смертей, связанных с загрязнением. Это значительно лучше многих ее соседей: Украина на 85 месте, Белоруссия - на 90.

В Соединенных Штатах - более 5,8%, или 155 тысяч смертей могут быть связаны с загрязнением.

В Британии - около 8%, или 50 тысяч смертей, по оценкам, связаны с загрязнением. Таким образом, Соединенное Королевство находится на 55 месте из 188 стран в рейтинге, уже после США и многих европейских стран, включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Данию.

Доктор Пенни Вудс из Британской ассоциации по проблемам легких заявил: "Загрязнение воздуха достигло критического уровня по всему миру, и в Великобритании ситуация оказалась хуже, чем во многих странах Западной Европы и США.

"Фактором, который к этому привел, может быть наша зависимость от дизельных двигателей, которые, как известно, выбрасывают большое количество ядовитых частиц и газов", - считает он.

"Это влияет на проблемы с легкими, в особенности у детей и людей старшего поколения", - убежден Вудс.

Авторы исследования отмечают, что загрязнение воздуха значительно сильнее влияет на бедных людей - как на жителей бедных стран, так и на малоимущих жителей благополучных государств.

"Загрязнение, бедность, плохое здоровье и социальная несправедливость глубоко взаимосвязаны", - говорит один из авторов доклада Карти Сандилья из неправительственной организации Pure Earth ("Чистая земля").

"Загрязнение угрожает фундаментальным человеческим правам, таким как право на жизнь, здоровье, благополучие, безопасную работу, а также защите детей и уязвимых групп населения", - поясняет он.

Отчет стал результатом двухлетнего проекта. Авторы опубликовали интерактивную карту, иллюстрирующую проблему загрязения во всем мире.