К этим неутешительным выводам пришли исследователи лондонского университета "Кингз колледж". Ученые предупреждают, что подобная зависимость может стать губительной для психического здоровья.
Неконтролируемое использование смартфонов подростками вызывает у них стресс и депрессивные расстройства, может стать причиной недостатка сна и низкой успеваемости.
В докладе, опубликованном в медицинском издании BMC Psychiatry, ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.
У 23% молодых людей были обнаружены симптомы зависимости от смартфонов, включая неспособность контролировать время, проводимое перед экраном, которое нередко идет в ущерб другим, полезным занятиям.
Группа риска
Смартфоны стали повсеместно доступны с 2011 года, и с тех пор их использование только растет. Как пишет BMC Psychiatry, дети часто получают смартфоны в личное пользование в 11 лет.
Одновременно с распространением смартфонов, которое началось около 10 лет назад, стала расти и проблема психических расстройств у подростков.
Согласно докладу, в возрасте от 17 до 19 лет девушки чаще страдают зависимостью от мобильных устройств, чем юноши. Такие данные показывают 13 исследований из 17.
Девушки более зависимы от социальных сетей. Юноши в основном бесконтрольно увлекаются играми.
Зависимость от смартфонов вызывает не только с психические проблемы, говорится в исследовании. Такие подростки чаще употребляют алкоголь, курят, совершают спонтанные опрометчивые покупки.
Авторы доклада предупреждают, что подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь.
И поэтому, считают психиатры, проводившие исследование, необходимо разработать методы оценки психической зависимости от смартфонов, чтобы предотвратить возможное долгосрочное влияние электронных устройств и распространение психических расстройств в дальнейших поколениях.
"Смартфоны с нами надолго, поэтому необходимо понимать, какую проблему может представлять их использование", - говорит один из авторов доклада Никола Калк.
"Мы не знаем, вызывают ли такую зависимость непосредственно смартфоны или установленные на них аппликации, - объясняет Кларк. - Тем не менее общество должно быть осведомлено о влиянии смартфонов на детей и подростков, а родители должны следить за временем, которое их дети проводят с телефонами".
В то же время ученые предупреждают от безапелляционных заявлений о том, что пользование смартфоном обязательно приводит к депрессии, и говорят, что, наоборот, депрессивное расстройство может приводить к бесконтрольному пользованию смартфоном.
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