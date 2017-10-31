Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия

Никто из участников эксперимента изначально не страдал деменцией, но в ходе исследования такой диагноз был поставлен 220 пациентам. Ученые сравнивали данные тех, у кого было выявлено слабоумие, и тех, кто оказался не подвержен ему, чтобы понять, как социальные связи влияют на риск возникновения заболевания.
Одно из открытий заключалось в том, что важно "качество", а не количество друзей. "Вас может окружать большое количество разных людей, но только тесные отношения способны снизить риск развития слабоумия… Это не связано с числом друзей", — поясняет профессор Иф Хогерворст. По ее мнению, близкие друзья выполняют роль буфера, предохраняя от стресса, который разрушительно сказывается на здоровье.
Девять факторов влияющих на развитие деменции:
- Потеря слуха в среднем возрасте — повышает риск на 9%
- Отсутствие среднего образования — 8%
- Курение — 5%
- Отсутствие своевременного лечения при депрессии — 4%
- Недостаточная физическая активность — 3%
- Социальная изоляция — 2%
- Высокое давление — 2%
- Ожирение — 1%
- Диабет второго типа — 1%
Как считают ученые, эти факторы, воздействие которых в разной степени зависит от самого человека, отвечают лишь за 35% риска. Другие 65% человеку пока неподконтрольны.
Исследование также показало, что риск развития слабоумия у одиноких людей вдвое выше, чем у тех, кто состоит в браке. По словам доктора Дуга Брауна, директора по исследованиям в "Обществе по борьбе с болезнью Альцгеймера" — речь идет примерно об одном дополнительном случае деменции на каждые 100 человек, не состоящих в браке.
Так как исследование продолжается, еще рано говорить о том, что здесь является причиной, а что следствием. Известно, что слабоумие поражает мозг за десятки лет до того, как болезнь может быть диагностирована и, возможно, эти изменения на ранних стадиях могут сказываться на способности человека общаться.
В любом случае одиночество — это серьезнейшая проблема при слабоумии, говорит доктор Браун. "Если люди, страдающие слабоумием, не получают должной поддержки, деменция может привести к полной изоляции", — объясняет он.
"Очень важно, чтобы люди с деменцией могли поддерживать значимые социальных связей и сохранять привычного образа жизни", — считает эксперт.
Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия
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