Плановые учения, проводимые союзными Белоруссией и Россией раз в два года, изначально вызвали в Европе и у белорусских соседей повышенные опасения о безопасности своих регионов из-за аннексии Россией Крыма и событий на востоке Украины.

И хотя белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заверял мир в безобидности и предсказуемости планового мероприятия, первые дни совместных российско-белорусских маневров ознаменовались рядом неординарных событий.

Сколько их? Куда их гонят?

В первый день учений, 14 сентября, ряд российских СМИ со ссылкой на сайт минобороны России сообщили о подготовке к переброске в Белоруссию танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье.

Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию для погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учений на территорию Белоруссии, свидетельствовали сообщения.

Белорусский оппозиционный политик Павел Северинец с группой единомышленников тут же выехал в Оршу - крупнейший и ближайший по трассе из Москвы белорусский железнодорожный узел, - чтобы отследить движение российских танков.

"Все это непонятно и плохо. Что это за заявления министерства обороны России, о которых не знает белорусское министерство во время совместных учений?" - вопрошал в дороге Павел Северинец.

Через несколько часов министерство обороны Белоруссии практически подтвердило, что было огорошено неожиданной новостью из России.

Российская танковая дивизия, которую подняли по тревоге и начали перебрасывать на площадки учений "Запад-2017", будет отрабатывать программу на полигонах Российской Федерации. Это выяснилось после консультаций военных ведомств двух стран, сообщил в Минске официальный представитель минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

"Ни Беларуси, ни другим государствам это не несет никакой опасности", - заверил Владимир Макаров.

Макаров предположил, что информация на сайте минобороны России появилась по ошибке. Он подчеркнул, что заявленное для совместных учений количество российских военных (около 3 тысяч) уже прибыло в Белоруссию и ввода новых подразделений со стороны союзника не предусмотрено.

Взрыв в соцсетях

Белорусское минобороны опровергло информацию о российском танковом походе к вечеру 14 сентября. Оппозиционный политик Павел Северинец дежурил в Орше всю ночь на 15-е и сообщил к утру, что танков на платформах действительно нет.

Но комментаторы в белорусских сетях уже бушевали по иному поводу: зачем и почему России нужен этот фейк?

"Это часть гибридной войны России. Часть учений-оккупации. Идеологические войска сейчас начнут громить белорусов, неся идеи превосходства русского мира над всеми остальными. [...] Все по плану Путина оккупации Беларуси", - уверен "Старый Хиппи".

"Нарушение Конституции и суверенитета Республики Беларусь достигло своего апогея, это прямое вторжение под прикрытием так называемых учений. Открытая и наглая демонстрация Россией никчемности белорусской территориальной неприкосновенности и суверенитета", - пишет некто под ником "Так".

"Какая клоунада.... Господи, за что нам такое. Россияне, возвращайтесь восвояси, нам тут агрессия и агрессоры не нужны", - взывает versach.

Комментаторы на разных платформах, впрочем, одинаково перессорились, объясняя друг другу признаки гибридных войн и нюансы международной политики.

Белорусский военный аналитик Александр Алесин суммировал: "Когда пресс-службы министерств обороны не знают, что делают Генеральные штабы, это очень подозрительно и слишком смешно, чтобы быть правдой. Поэтому, думаю, имела место информационная атака с расчетом посмотреть, как будут реагировать западные партнеры. Возможно, они работают на будущее: чтобы понять, если такая ситуация произойдет, какая будет реакция. Это такая проверка на вшивость".

В комментарии агентству БелаПАН Алесин подчеркнул, что средства разведки Запада не позволят незаметно привезти на учения в Белоруссию технику больше официально заявленного количества.

Танков - по официальному плану учений - не должно быть более 140.

Куда нагрянут президенты?

Во второй день совместных белорусско-российских учений обнаружилось, что Лукашенко и Путин все еще не договорились, будут ли инспектировать союзную армию сообща.

Российский "Коммерсант" утверждал, что президенты-союзники планировали наблюдать за маневрами совместно, но белорусский президент якобы заупрямился.

К концу второго дня маневров, 15 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин посетит учения 18 сентября.

"Это будет в Ленинградской области. Детали сообщим", - заявил Песков.

Пресс-служба Лукашенко была более откровенной: официального приглашения белорусскому президенту приехать на российские полигоны не поступало, а "изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси", сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Как известно, подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем", - отметила Эйсмонт.

Оценивая обнаружившийся факт, что белорусский и российский президент "будут воевать по отдельности", политаналитик Александр Класковский отмечает, что противоречий между союзниками - "вагон и маленькая тележка".

"Часто стороны просто не слышат друг друга, не могут элементарно договориться. Налицо серьезные терки между партнерами по интеграции, как в гражданской сфере, так и в военной", - констатирует Класковский, замечая, впрочем, что в белорусско-российских отношениях все непредсказуемо.

"И нельзя на 100% исключать, что в последний момент два президента условятся-таки продемонстрировать (пусть и с резиновыми улыбками) братство по оружию своей встречей на каком-то полигоне", - пишет Класковский на портале "Белорусские новости".

Аналитики в Минске заявляют: Белоруссия, оправдываясь и "консультируясь", уже проигрывает России в информационно-идеологическом ключе на полях учений "Запад-2017".

В этом плане "учения "Запад-2017" уже показали, что война проиграна - можно не стрелять", замечает популярный белорусский публицист Светлана Калинкина.