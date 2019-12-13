Страны ЕС пришли к единой позиции в вопросе достижения климатической нейтральности к 2050 году. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил в ночь на пятницу, 13 декабря. Защита климата является одной из тем двухдневного саммита Евросоюза. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) одобрительно отозвалась о достигнутом соглашении, особо выделив "большой прогресс". Однако одному государству - члену Евросоюза "нужно время, чтобы обдумать", как именно соглашение будет реализовано, добавила она. Речь идет о Польше. Она намерена двигаться к поставленной цели "в собственном темпе", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Триллион евро на защиту климата

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря представила программу ЕС по защите климата. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро.

По планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала фон дер Ляйен.