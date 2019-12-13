Евросоюз намерен стать климатически нейтральным к 2050 году. Брюссель до 2030 года выделит триллион евро на защиту климата. Польша пойдет к заявленной цели "своим путем", заявил ее премьер Моравецкий.
Islandijoje surengta ceremonija ledynui atminti
© AFP / Scanpix

Страны ЕС пришли к единой позиции в вопросе достижения климатической нейтральности к 2050 году. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил в ночь на пятницу, 13 декабря. Защита климата является одной из тем двухдневного саммита Евросоюза. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) одобрительно отозвалась о достигнутом соглашении, особо выделив "большой прогресс". Однако одному государству - члену Евросоюза "нужно время, чтобы обдумать", как именно соглашение будет реализовано, добавила она. Речь идет о Польше. Она намерена двигаться к поставленной цели "в собственном темпе", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Статьи по теме:
По инициативе Литвы в планы борьбы с климатическими изменениями включен месседж по БелАЭС  (30)
У правительства Литвы есть план по смягчению последствий изменения климата  (25)

Триллион евро на защиту климата

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря представила программу ЕС по защите климата. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро.

По планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала фон дер Ляйен.

Deutsche Welle

В мире

В Германии при взрыве в жилом доме погиб один и ранены 25 человек

Взрыв прогремел в утренние часы в одном из пятиэтажных...

Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу "Россия 1" (8)

Государственный телеканал "Россия 1" анонсировал...

Участники саммита ЕС пришли к компромиссу по климатической нейтральности (2)

Евросоюз намерен стать климатически нейтральным к 2050...

Экс-паралимпийка вышла из комиссии спортсменов WADA в знак протеста (3)

Бронзовый призер Паралимпиады-2008 Вики Аггар возмущена...

Меркель вновь возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин (5)

Единственной россиянкой в рейтинге 100 самых...

TOP новостей

Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (37)

13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...

Глава Центробанка Литвы о бюджете: если бы я умер, то перевернулся бы в гробу (18)

Председатель правления Центробанка Литвы Витас...

Выборы в Британии: партия Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте (99)

Консервативная партия во главе с премьер-министром и...

Вынесено решение по делу о торговле людьми, осуждены граждане Литвы в Великобритании

Клайпедский суд вынес решение, которого ждали и в Литве,...

В Литве растет количество краж из автомобилей (38)

Каждый день как минимум 4 водителей, которые...